Serra: Ronaldo de Dja anuncia posto do Ministério do Trabalho na Câmara Municipal

O presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, Ronaldo de Dja, anunciou nas redes sociais a implantação de um Posto de Atendimento do Ministério do Trabalho na Casa Legislativa serra-talhadense a partir de janeiro de 2022.

O anúncio foi feito após reunião com representantes do Ministério do Trabalho, vereadores e a prefeita Márcia Conrado. Segundo Ronaldo, foi firmada parceria entre a Câmara e o Ministério do Trabalho e Emprego para disponibilização do serviço à população na Casa Joaquim de Souza Melo.

“Sempre tive um sonho de ajudar as pessoas da minha terra a terem uma vida melhor. Como vereador, diariamente busco solucionar os problemas do povo, em especial na área da saúde. Porém, hoje, enquanto presidente da Câmara, tive a honra de firmar uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e, mais uma vez, vamos contribuir para que a população tenha um atendimento digno. A partir de janeiro, vamos ter, na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, um posto de atendimento do Ministério do Trabalho”, informou. Do Nill Júnior