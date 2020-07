Serra Talhada agora com 1.295 casos de Covid-19; Ipsep, São Cristóvão e AABB lideram contágio

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados mais 53 casos positivos de Covid-19 nessa quinta-feira (16), totalizando 1.295 casos no município. Os novos casos foram confirmados através de 51 testes rápidos no Laboratório Municipal 02 no Hospam.

O número de casos suspeitos subiu para 80 e o de casos descartados permanece 3.953. Quanto à evolução dos casos confirmados, o município tem 710 pacientes recuperados, 563 em tratamento domiciliar, 07 em leitos de internamento e 15 óbitos. Quanto aos profissionais de saúde contaminados, 54 estão recuperados e 19 em isolamento.

O boletim diário, portanto, fica com 1.295 casos confirmados, 80 casos suspeitos, 710 recuperados, 3.953 descartados e 15 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

Cohab/Tancredo Neves (108)

Bom Jesus (133)

CAGEP (38)

IPSEP (227)

Caxixola (23)

São Cristóvão (155)

Borborema (17)

Vila Bela (78)

Alto da Conceição (52)

AABB/Várzea (155)

Centro (148)

Malhada Cortada/Baixa Renda (18)

Universitário (11)

Mutirão (39)

Nossa Senhora de Fátima (03)

José Tomé de Souza (01)

ZONA RURAL

Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Varzinha (16)

Sítio Conceição de Cima (03)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (03)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

DNOCS (04)

Sítio Poço Escuro (06)

Fazenda Saco – IPA (05)

Fazenda Cacimbinha (02)

Fazenda Cajuí (04)

Sítio Bonsucesso (02)

Vila Santa Rita (03)

Fazenda Ponta da Serra (01)

Sítio Poço Frio (01)

Serrote Branco (01)

Açude de Baixo (01)

Conceição de Baixo (03)

Fazenda Santa Terezinha (01)

Fazenda Cachoeira (01)

Fazenda Jatobá (02)

Sítio Lagartixa (02)

Sítio Barra (01)

Fazenda Nova (02)

Fazenda Alegre (01)

Malhada da Pedra (01)

Serra Grande (01)

Baixio da Carnaúba (02)

Malhada do Juá (02)

Sítio Tapera (04)