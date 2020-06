Serra Talhada agora tem 322 pessoas confirmadas com Covid-19; Ipsep, AABB e Bom Jesus lideram contágio

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram confirmados mais 17 casos positivos de Covid-19 nesta quinta-feira (18), totalizando 322 casos. São dez pacientes do sexo feminino e sete do sexo masculino, com idades entre 09 meses e 82 anos.

O número de casos suspeitos aguardando resultados de exames subiu para 24 e o número de casos descartados subiu para 1.592. Entre os casos confirmados, 179 pacientes estão recuperados clinicamente, 132 estão em isolamento domiciliar monitorado e 04 pacientes estão em leitos de isolamento. Em relação aos profissionais de saúde infectados, 23 já estão recuperados e 07 permanecem em isolamento domiciliar.

Foram realizados hoje no Laboratório Municipal José Paulo Terto 57 testes rápidos, sendo 15 positivos e 42 negativos).

O boletim diário, portanto, fica com 322 casos confirmados, 24 casos suspeitos, 179 recuperados, 1.592 descartados e 07 óbitos.

DISTRIBUIÇÃO CASOS CONFIRMADOS POR BAIRROS:

IPSEP (53)

AABB/Várzea (43)

Bom Jesus (43)

São Cristóvão (39)

Centro (35)

Cohab/Tancredo Neves (21)

Alto da Conceição (13)

Vila Bela (12)

Cagep (12)

Caxixola (08)

Malhada Cortada/Baixa Renda (06)

Mutirão (06)

Universitário (03)

Borborema (02)

Zona Rural (26)