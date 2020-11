Serra Talhada amarga mais um óbito por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados 21 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 4.785 casos confirmados.

Os novos casos foram confirmados através de 12 testes rápidos, 04 resultados de Swab e 05 exames particulares. São 11 pacientes do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idades entre 01 e 68 anos.

O município tem 148 pacientes aguardando resultado de exames e 20.793 casos descartados. Quanto à evolução dos casos confirmados, são 4.682 pacientes recuperados, 27 em isolamento domiciliar, 10 em internamento hospitalar, 37 em recuperação e 66 óbitos. Em relação aos profissionais de saúde são 158 recuperados, 02 em isolamento e 01 óbito.

ÓBITO – O óbito de número 66 aconteceu no dia 17 de novembro, no Hospital Eduardo Campos. O paciente era do sexo masculino, 64 anos, hipertenso e diabético. Na investigação a Secretaria de Saúde concluiu que o paciente era morador de Sítio dos Nunes, município de Flores-PE, porém, no momento do internamento a família informou um endereço do Bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada, motivo pelo qual o Estado registrou o óbito na relação de Serra Talhada.