Serra Talhada: após ser vítima de agressão, mulher denuncia marido e revela armas de fogo

Nessa quinta-feira (28), Policiais Militares do 14º BPM apreenderam três armas de fogo no Sítio Varginha, no Distrito de Santa Rita, na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi solicitada para averiguar uma denúncia de violência doméstica no endereço, e no local ficou sabendo que o suspeito de agredir a esposa possuía armas de fogo enterradas no matagal, próximo à residência. Foi realizado diligências que culminou na prisão do suspeito e na apreensão de duas espingardas e um rifle de grosso calibre.

Diante do exposto, o suspeito, juntamente com as armas apreendidas, foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto