Serra Talhada apresenta desenvolvimento econômico de 2,3%, segundo Caged

O Sertão de Pernambuco vem se desenvolvendo dia após dia. O município de Serra Talhada, por exemplo, apresentou 2,03% de crescimento, um número maior, se comparado ao do Estado, que foi de 1,05%, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Muitas empresas de redes nacionais se implantaram na cidade e outras já iniciaram as obras. Uma delas é o SESC, que está com as obras adiantadas, um investimento que ultrapassa os 20 milhões de reais e uma geração de 300 empregos no município. A informação é do G1.

Do Nill Júnior