Serra Talhada atinge 100% da meta de vacinação contra a gripe

O município de Serra Talhada atingiu 100% da meta de vacinação do grupo prioritário contra o vírus influenza.

Nesta quarta-feira (05), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado da campanha, sendo 19.302 doses aplicadas, o que corresponde a 100,08% de cobertura vacinal.

No grupo prioritário, que é definido pelo Ministério da Saúde, estão crianças a partir de seis meses e menores de cinco anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, profissionais da educação que estejam atuando, população privada de liberdade e portadores de doenças crônicas.

“Assim como no ano passado, Serra Talhada conseguiu vacinar 100% do grupo prioritário da campanha, um resultado que é fruto do trabalho intensivo de prevenção realizado pela equipe de saúde do município, que esteve engajada durante toda campanha, orientando as pessoas acerca da importância da vacinação como arma contra a gripe, para que nosso município fique livre da doença, e esse esforço valeu a pena”, comemorou Karla Medeiros, coordenadora municipal do Programa Nacional de Imunização – PNI.

Doses disponíveis

A Secretaria de Saúde informa à população que ainda há doses disponíveis no Centro Municipal de Saúde e postos de saúde para quem desejar se vacinar.