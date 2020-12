Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada atinge 82% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados; Hospam chega a 80%

A secretária executiva de saúde de Serra Talhada, Alexandra Novaes, retífica a informação repassada nesta segunda-feira, em Live do governo municipal, afirmando que o Hospital Eduardo Campos estaria com 100 por cento de ocupação dos seus leitos de UTI, considerando as informações que a secretaria de saúde tinha, sobre a oferta de 30 leitos antes existentes.

Após a Live, a secretária executiva Alexandra Novaes, foi informada pela XI GERES, que já a partir de hoje, o HEC aumentou sua capacidade de 30 para 40 leitos de UTI.

Assim, com a oferta desses novos leitos de UTI’s e o número atual de 33 pacientes internados, ainda restam 07 vagas de UTI no hospital, para a região.

No Boletim divulgado hoje, 32 novos casos positivos da doença foram confirmados nas últimas 72 horas. E mais 02 óbitos foram registrados no município, totalizando 68. O primeiro paciente tinha 40 anos, era morador da AABB, chegou de outro estado com sintomas graves e foi internado no Hospital Eduardo Campos, onde faleceu no último sábado, dia 12/12. O segundo paciente tinha 59 anos, era morador do distrito de Bernardo Vieira, diabético e portador de transtorno de saúde mental. Ele faleceu neste domingo, dia 13/12, em domicílio.

Do Vilabela Online