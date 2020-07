Serra Talhada chega a 1.054 casos de Covid-19; 649 pessoas já foram curadas

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram confirmados mais 105 casos positivos de Covid-19, totalizando 1.054 casos no município. Os dados são referentes ao fim de semana e a esta segunda-feira (13/07).

O décimo quinto óbito foi registrado no sábado (11/07). O paciente tinha 68 anos, era aposentado e morador do bairro São Cristóvão. Ele apresentou sintomas no dia 25 de junho, foi encaminhado para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) no dia 04 de julho, posteriormente transferido para o Recife, onde faleceu no Hospital de Campanha da Rua da Hora.

O número de casos suspeitos caiu para 42 e o de casos descartados subiu para 3.438. Quanto à evolução dos casos confirmados, o município tem 649 pacientes recuperados, 386 em tratamento domiciliar, 04 em leitos de internamento e 15 óbitos. Quanto aos profissionais de saúde contaminados, 51 estão recuperados e 18 em isolamento.

O boletim diário, portanto, fica com 1.054 casos confirmados, 42 casos suspeitos, 649 recuperados, 3.438 descartados e 15 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

Cohab/Tancredo Neves (80)

Bom Jesus (107)

CAGEP (33)

IPSEP (190)

Caxixola (17)

São Cristóvão (134)

Borborema (12)

Vila Bela (54)

Alto da Conceição (44)

AABB/Várzea (129)

Centro (126)

Malhada Cortada/Baixa Renda (17)

Universitário (11)

Mutirão (26)

Nossa Senhora de Fátima (03)

José Tomé de Souza (01)

ZONA RURAL

Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Varzinha (11)

Sítio Conceição de Cima (03)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (03)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

DNOCS (03)

Sítio Poço Escuro (06)

Fazenda Saco – IPA (05)

Fazenda Cacimbinha (02)

Fazenda Cajuí (02)

Sítio Bonsucesso (02)

Vila Santa Rita (03)

Fazenda Ponta da Serra (01)

Sítio Poço Frio (01)

Serrote Branco (01)

Açude de Baixo (01)

Conceição de Baixo (02)

Fazenda Santa Terezinha (01)

Fazenda Cachoeira (01)

Fazenda Jatobá (02)

Sítio Lagartixa (02)

Sítio Barra (01)

Fazenda Nova (01)

Fazenda Alegre (01)

Malhada da Pedra (01)