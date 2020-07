Serra Talhada chega a 1.342 casos do novo coronavírus; 18 pessoas já morreram e 811 foram curadas

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados mais 47 casos positivos de Covid-19 nessa sexta-feira (17), totalizando 1.342 casos no município.

Foram confirmados mais três óbitos de idosos pela doença. Dois óbitos aconteceram na quarta-feira (15), e o terceiro na tarde de hoje (17).

O primeiro paciente era um idoso de 93 anos, morador do Centro, e faleceu na quarta-feira, dia 15. Foi feita a coleta de SWAB e o resultado positivo foi informado hoje pelo Lacen-PE.

O segundo paciente era um idoso de 70 anos, morador do Mutirão, estava internado no Hospital Santa Marta com problemas cardíacos e faleceu na quarta-feira, dia 15. Foi feita a coleta de SWAB e o resultado positivo foi informado hoje pelo Lacen-PE.

O terceiro óbito é de uma mulher idosa, de 74 anos, moradora do São Cristóvão. Ela já era caso positivo acompanhado pela Secretaria de Saúde e estava internada no Hospam, onde faleceu na tarde de hoje.

O número de casos suspeitos subiu para 94 e o de casos descartados subiu para 4.114. Quanto à evolução dos casos confirmados, o município tem 811 pacientes recuperados, 507 em tratamento domiciliar, 06 em leitos de internamento e 18 óbitos.

Quanto aos profissionais de saúde contaminados, 54 estão recuperados e 22 em isolamento. O boletim diário, portanto, fica com 1.342 casos confirmados, 94 casos suspeitos, 811 recuperados, 3.114 descartados e 18 óbitos. CASOS CONFIRMADOS: ZONA URBANA Cohab/Tancredo Neves (112)

Bom Jesus (134)

CAGEP (39)

IPSEP (238)

Caxixola (25)

São Cristóvão (163)

Borborema (17)

Vila Bela (81)

Alto da Conceição (56)

AABB/Várzea (158)

Centro (150)

Malhada Cortada/Baixa Renda (19)

Universitário (11)

Mutirão (41)

Nossa Senhora de Fátima (03)

José Tomé de Souza (01) ZONA RURAL Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Varzinha (16)

Sítio Conceição de Cima (03)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (04)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

DNOCS (05)

Sítio Poço Escuro (06)

Fazenda Saco – IPA (06)

Fazenda Cacimbinha (02)

Fazenda Cajuí (04)

Sítio Bonsucesso (03)

Vila Santa Rita (03)

Fazenda Ponta da Serra (01)

Sítio Poço Frio (01)

Serrote Branco (01)

Açude de Baixo (01)

Conceição de Baixo (03)

Fazenda Santa Terezinha (01)

Fazenda Cachoeira (01)

Fazenda Jatobá (02)

Sítio Lagartixa (02)

Sítio Barra (01)

Fazenda Nova (03)

Fazenda Alegre (01)

Malhada da Pedra (01)

Serra Grande (01)

Baixio da Carnaúba (02)

Malhada do Juá (02)

Sítio Tapera (04)

Fazenda Veneranda (01)

Sítio Juazeirinho (01)