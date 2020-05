Serra Talhada chega a 105 casos do coronavírus; número de recuperados sobe para 58

A Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Saúde, informa que foram confirmados mais 13 casos positivos para Covid-19 no município nesta quinta-feira (28/05), totalizando 105 casos, sendo 60 pacientes do sexo feminino e 45 do sexo masculino.

Os treze novos casos confirmados hoje se tratam de três profissionais de saúde do sexo feminino, de 31, 36 e 40 anos; um profissional de segurança do sexo masculino de 33 anos; três homens de 33, 51 e 60 anos; cinco mulheres de 33, 45, 49, 51 e 53 anos; e uma criança do sexo masculino de 03 anos.

O número de casos em investigação permanece 24, enquanto o número de casos descartados subiu para 448, número expressivo em virtude da testagem rápida que vem sendo feita pela Secretaria de Saúde.

Entre os 105 casos positivos, 40 pessoas estão em isolamento domiciliar, quatro permanecem em leitos de internamento, 58 pessoas estão recuperadas clinicamente e 03 infelizmente chegaram à óbito.

Portanto, Serra Talhada contabiliza 105 casos confirmados, 24 em investigação, 458 descartados, 58 recuperados e 03 óbitos.