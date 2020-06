Serra Talhada chega a 286 casos confirmados de Covid-19; Ipsep registra salto no número de contágio

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram confirmados mais 16 casos positivos de Covid-19 e contabilizado o sétimo óbito em decorrência da doença no município.

Dos 16 casos confirmados, sete pacientes são do sexo feminino, com 24, 33, 40, 48, 55, 58 e 64 anos de idade e nove pacientes são do sexo masculino, com 13, 19, 28, 31, 32, 38, 40, 47 e 60 anos.

O número de casos suspeitos caiu para 15 e o de casos descartados subiu para 1.436. Entre os 286 casos confirmados, 179 pacientes estão recuperados clinicamente, 96 estão em isolamento domiciliar monitorado pela Atenção Básica e Vigilância em Saúde e 04 paciente estão em leito de isolamento.

O sétimo óbito contabilizado é o caso do paciente de 60 anos, morador do bairro Caxixola, que deu entrada no Hospam no último dia 06 de junho em estado grave, falecendo no mesmo dia. Ele apresentava sintomas de Covid-19, o teste rápido deu positivo e o exame de Swab apresentou resultado inconclusivo, sendo o diagnóstico confirmado pelo critério imunológico, de acordo com protocolo da Secretaria Estadual de Saúde.

O boletim diário, portanto, fica com 286 casos confirmados, 15 casos suspeitos, 179 recuperados, 1.1.436. descartados e 07 óbitos.

DISTRIBUIÇÃO CASOS CONFIRMADOS POR BAIRROS:

IPSEP (52)

AABB/Várzea (41)

Bom Jesus (37)

São Cristóvão (35)

Centro (29)

COHAB/Tancredo Neves (14)

Alto da Conceição (12)

Vila Bela (12)

Cagep (11)

Caxixola (08)

Malhada Cortada/Baixa Renda (06)

Mutirão (04)

Universitário (03)

Borborema (01)

Zona Rural (21)