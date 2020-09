Serra Talhada chega a 3.792 casos confirmados do Covid-19; 3.489 pessoas já foram curadas

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados 30 novos casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 3.792 casos confirmados.

Foi registrado nesta quarta-feira (16) o óbito de um paciente do sexo masculino, de 63 anos, morador do Centro da cidade. Ele apresentava comorbidades e estava internado no Hospital Eduardo Campos. O município tem ainda um óbito em investigação.

O município tem 82 pacientes aguardando resultado de exames e 15.883 casos descartados. Quanto à evolução dos casos confirmados, são 3.489 pacientes recuperados, 234 em isolamento domiciliar, 12 em internamento hospitalar, 246 em recuperação e 57 óbitos.

Em relação aos profissionais de saúde são 129 recuperados e 03 em isolamento.