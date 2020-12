Serra Talhada chega a 5.050 casos de Covid-19; 4.911 pessoas já foram curadas

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa no boletim epidemiológico dessa quinta-feira (03/12) que o município atingiu a marca dos 4.911 pacientes recuperados da Covid-19.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 28 casos positivos da doença, diagnosticados através de 16 testes rápidos, 05 swabs e 07 exames particulares. São 10 pacientes do sexo masculino e 18 do sexo feminino, com idades entre 11 e 58 anos.

O município tem 5.050 casos confirmados, 245 em investigação, 22.148 descartados, 66 em isolamento domiciliar, 07 em internamento hospitalar, 73 casos ativos e 66 óbitos.