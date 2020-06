Serra Talhada chega a 532 casos do novo coronavírus; Ipsep, São Cristóvão e AABB lideram contágio

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados mais 62 casos positivos de Covid-19 nesta segunda-feira (29), sendo 34 pacientes do sexo feminino e 28 do sexo masculino, totalizando 532 casos confirmados.

O número de casos suspeitos aguardando resultados caiu para 30 e o número de casos descartados subiu para 2.159. O município tem 352 pacientes recuperados, 166 em tratamento domiciliar e 04 em leitos de internamento. Em relação aos profissionais de saúde contagiados, 29 estão recuperados 15 estão em isolamento domiciliar monitorado.

A Secretaria de Saúde esclarece que dos 62 casos confirmados no boletim de hoje, 03 resultados são do Lacen-PE e 01 é proveniente de laboratório particular. Os outros 57 casos positivos são resultados de testes rápidos realizados no Laboratório Municipal, incluindo pacientes que concluíram a quarentena no final de semana.

O boletim diário, portanto, fica com 532 casos confirmados, 30 casos suspeitos, 352 recuperados, 2.159 descartados e 10 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

IPSEP (98)

São Cristóvão (76)

AABB/Várzea (65)

Bom Jesus (58)

Centro (51)

Cohab/Tancredo Neves (31)

Alto da Conceição (20)

Vila Bela (20)

Cagep (19)

Mutirão (13)

Malhada Cortada/Baixa Renda (12)

Caxixola (10)

Universitário (08)

Borborema (08)

ZONA RURAL

Barra do Exú (10)

Varzinha (10)

Sítio Poço Escuro (05)

Caiçarinha da Penha (03)

Fazenda Cacimbinha (02)

Fazenda Saco – IPA (02)

DNOCS (02)

Nossa Senhora de Fátima (02)

Sítio Conceição de Cima (02)

Fazenda Icós (01)

Lagoa da Pedra (01)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

Fazenda Cajuí (01)