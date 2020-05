Serra Talhada chega a 92 casos do novo coronavírus; número de recuperados sobe para 55

A Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Saúde, informa que foram confirmados mais 05 casos positivos para Covid-19 no município nesta quarta-feira (27/05), totalizando 92 casos, sendo 52 pessoas do sexo feminino e 40 do sexo masculino.

Os cinco novos casos confirmados hoje se tratam de duas mulheres de 54 e 55 anos e uma idosa de 72 anos, além de duas crianças, sendo uma menina de 03 anos e um menino de 04 anos, contatos domiciliares de caso positivo.

O número de casos em investigação subiu para 24, enquanto o número de casos descartados subiu para 441, considerando a capacidade do município de realizar testagem, através dos testes rápidos adquiridos pela Secretaria de Saúde para o combate à Covid-19. Trinta pessoas estão em isolamento domiciliar, quatro em leitos de internamento, 55 pessoas recuperadas e 03 óbitos.

Portanto, Serra Talhada contabiliza 92 casos confirmados, 24 em investigação, 441 descartados, 55 recuperados e 03 óbitos.