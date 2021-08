Serra Talhada começa nesta sexta vacinação de jovens de 20 a 29 anos

A Prefeitura de Serra Talhada, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está avançando no Plano de Vacinação contra a Covid-19.

O município inicia nesta sexta-feira (13/08) a vacinação do público sem comorbidades de 20 a 29 anos.

As doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde. “Nesta sexta teremos 100 doses em cada unidade de saúde para o público entre 20 e 29 anos sem comorbidades cadastrado e convocado através do VacinaSerra. Pedimos que a população fique atenta à convocação e compareça à unidade de saúde cadastrada para receber o imunizante, e quem ainda não se cadastrou deve acessar a plataforma e realizar o cadastro”, afirma Lisbeth Lima, secretária municipal de Saúde.

Cadastro: o público de 20 a 29 anos que ainda não se cadastrou deve acessar a plataforma VacinaSerra, disponível no link: https://vacinaserratalhada.com.br/solicitacoes.

Do Nill Júnior