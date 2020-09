Serra Talhada confirma 33 casos e mais uma morte por Covid-19; Ipsep continua liderando contágio

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados 33 novos casos positivos de Covid-19 nas últimas 72 horas, totalizando 4.038 casos confirmados. Os novos casos foram detectados através de 24 testes rápidos e 09 resultados de Swab. São 15 pacientes do sexo masculino e 18 do sexo feminino, com idades entre 0 e 81 anos.

Foi registrado o óbito por Covid-19 de uma paciente de 34 anos, moradora do bairro Cohab. Ela era diabética, apresentava disfunção de tireoide e estava internada no Hospital Eduardo Campos, onde faleceu neste domingo (27).

O município tem 45 pacientes aguardando resultado de exames e 16.881 casos descartados. Quanto à evolução dos casos confirmados, são 3.780 pacientes recuperados, 194 em isolamento domiciliar, 05 em internamento hospitalar, 199 em recuperação e 59 óbitos.

Em relação aos profissionais de saúde são 131 recuperados, 03 em isolamento e 01 óbito.

MAPA DE CASOS POSITIVOS:



ZONA URBANA



Cohab/Tancredo Neves (290)

Bom Jesus (527)

CAGEP (98)

IPSEP (642)

Caxixola (103)

São Cristóvão (523)

Borborema (70)

Vila Bela (176)

Alto da Conceição (202)

AABB/Várzea (453)

Centro (397)

Malhada Cortada/Baixa Renda (54)

Universitário (44)

Mutirão (115)

Nossa Senhora de Fátima (13)

José Tomé de Souza (07)

ZONA RURAL



Fazenda Icós (04)

Barra do Exú (10)

Varzinha (62)

Sítio Conceição de Cima (05)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (18)

Fazenda Juazeiro (04)

DNOCS (09)

Sítio Poço Escuro (10)

Fazenda Saco – IPA (16)

Fazenda Cacimbinha (03)

Fazenda Cajuí (08)

Sítio Bom Sucesso (25)

Vila Santa Rita (04)

Fazenda Ponta da Serra (04)

Sítio Poço Frio (02)

Serrote Branco (01)

Açude de Baixo (01)

Conceição de Baixo (05)

Fazenda Santa Terezinha (01)

Fazenda Cachoeira (02)

Fazenda Jatobá (02)

Sítio Lagartixa (02)

Sítio Barra (04)

Fazenda Nova (06)

Fazenda Alegre (01)

Malhada da Pedra (01)

Serra Grande (01)

Baixio da Carnaúba (07)

Malhada do Juá (07)

Sítio Tapera (07)

Fazenda Veneranda (01)

Sítio Juazeirinho (09)

São João dos Gaias (06)

Fazenda Cacimba Velha (03)

Fazenda Cacimba Nova (02)

Maxixeiro (02)

Jardim das Oliveiras (05)

Fazenda Saco da Roça (01)

Fazenda Jazigo (03)

Fazenda São Miguel (01)

Santana de Caiçarinha (05)

Juazeiro Grande (01)

Fazenda Ema (01)

Fazenda Carnaúba (01)

Sítio Três Passagens (01)

Assentamento Ivan Santos (01)

Fazenda Firmiano (01)

Assentamento Poço do Serrote (01)

Bernardo Vieira (07)

Sítio Serragem (01)

Sítio Cacimba de Cima (Varzinha) (01)

Sítio Boa Vista (1)

Cachoeira 2 (04)

Fazenda Salgadinho (01)

Fazenda Riacho do Bode (01)

Fazenda Cacimba de Baixo (01)

Fazenda Mucambo (01)

Fazenda Santa Rita (01)

Fazenda Lagoinha (02)

Fazenda Quixaba (01)

Fazenda Cipós (01)

Sítio São Lourenço (03)

Fazenda Xique-Xique (01)

Fazenda Carneiro (01)

Fazenda Catolé (04)

Fazenda Papagaio (01)

Mata do Pato (01)

Fazenda Angico (02)

São João do Barro Vermelho (01)

Fazenda Barreiros (01)

Fazenda Fuxico (01)

Fazenda Olho D’Água (01)

Fazenda Ouricuri (01)

Fazenda Alegre (01)

Sítio Tenório (01)

Fazenda Porteira (01)

Fazenda Ingazeira (01)

Fazenda Irajá (01)