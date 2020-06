Serra Talhada confirma a 8ª morte por Covid-19; agora são 351 casos

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram confirmados mais 29 casos positivos de Covid-19 e 01 óbito nesta sexta-feira (19), totalizando 351 casos. São 17 pacientes do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com idades entre 07 meses e 69 anos.

O número de casos suspeitos aguardando resultados caiu para 20 e o número de casos descartados subiu para 1.701. Entre os casos confirmados, o número pacientes recuperados clinicamente subiu para 180, enquanto 159 estão em isolamento domiciliar monitorado e 04 pacientes em leitos de isolamento. Em relação aos profissionais de saúde contagiados, 23 já estão recuperados e 07 permanecem em isolamento domiciliar.

O oitavo óbito confirmado é de um paciente do sexo masculino, de 69 anos, que foi internado no Hospam no último dia 06 de junho e veio a óbito nesta quinta-feira (18). O idoso era residente em outro município, mas desde o último mês de abril passou a residir em Serra Talhada. Ele não estava na relação de casos suspeitos no município.

O boletim diário, portanto, fica com 351 casos confirmados, 20 casos suspeitos, 180 recuperados, 1.701 descartados e 08 óbitos.

DISTRIBUIÇÃO CASOS NA ZONA URBANA (320)

Cohab/Tancredo Neves (22)

Bom Jesus (45)

Cagep (15)

IPSEP (54)

Caxixola (09)

São Cristóvão (42)

Borborema (02)

Vila Bela (13)

Alto da Conceição (13)

AABB/Várzea (46)

Centro (38)

Malhada Cortada/Baixa Renda (08)

Universitário (03)

Mutirão (10)

DISTRIBUIÇÃO CASOS NA ZONA RURAL (31)

Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Varzinha (09)

Sítio Conceição de Cima (02)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (03)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

DNOCS (02)

*Comunidade ignorada (01)