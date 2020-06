Serra Talhada confirma a sexta morte por Covid-19; agora são 270 casos

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram confirmados mais 42 casos positivos de Covid-19 e registrado o sexto óbito em decorrência da doença no município, de acordo com dados consolidados até este domingo (14) e esta segunda-feira (15).

O número de casos suspeitos subiu para 18 e o de casos descartados para 1.376. Entre os casos confirmados, 179 pacientes estão recuperados clinicamente, 84 estão em isolamento domiciliar monitorado pela Atenção Básica e Vigilância em Saúde e 01 paciente está em leito de isolamento.

Os novos 42 casos confirmados são 23 pacientes do sexo feminino e 19 do sexo masculino. As pacientes do sexo feminino se tratam de duas crianças de 08 e 09 anos, dezesseis mulheres adultas entre 19 e 57 anos e três idosas de 61, 62 e 79 anos. Os pacientes do sexo masculino se tratam de uma criança de 06 anos, dois adolescentes de 13 e 15 anos, quinze adultos entre 19 e 50 anos e um idoso de 93 anos.

O paciente que veio a óbito era um idoso de 93 anos, morador da zona rural. Ele deu entrada no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) no final da tarde da última quinta-feira (11) com dificuldades respiratórias e não resistiu. Foi feita a coleta de swab e o resultado positivo para Covid-19 foi confirmado neste domingo (14), pelo Lacen-PE.

O boletim diário, portanto, fica com 270 casos confirmados, 18 casos suspeitos, 179 recuperados, 1.376 descartados e 06 óbitos.

DISTRIBUIÇÃO CASOS CONFIRMADOS POR BAIRROS:

IPSEP (48)

AABB/Várzea (41)

Bom Jesus (36)

São Cristóvão (33)

Centro (29)

COHAB/Tancredo Neves (13)

Alto da Conceição (12)

Cagep (11)

Vila Bela (10)

Caxixola (07)

Malhada Cortada/Baixa Renda (06)

Mutirão (04)

Universitário (02)

Borborema (01)

Zona Rural (17)