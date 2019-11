Serra Talhada conquista 09 medalhas na Olimpíada de Raciocínio Lógico

O município de Serra Talhada conquistou 09 medalhas na 5ª Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL), realizada entre os meses de agosto e outubro em todo o país. Os alunos premiados são da Escola Municipal Fausto Pereira, que conquistou 05 medalhas; Escola Municipal Cônego Torres, que conquistou 02 medalhas; e Colégio Aplicação, da Autarquia Educação de Serra Talhada – AESET, também com 02 medalhas.

AOlimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico tem o intuito de aproximar as escolas do desafiante mundo dos jogos e desafios lógicos, os quais visam estimular a memória, a criatividade, a destreza e o pensamento lógico-analítico dos participantes, assim como desenvolver sua capacidade de concentração na solução de problemas, seja individualmente ou em pequenos grupos.

Podem participar da competição alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas ou privadas. A olimpíada é dividida em 4 níveis: nível alfa,para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental; nível beta,para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental; nível gama,para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental; e nível ômega, para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

“Quero parabenizar nossos alunos e professores pelo bom desempenho em mais uma olimpíada, desta vez conquistando nove medalhas na Olimpíada de Raciocínio Lógico, que é fundamental para estimular a capacidade e a criatividade dos alunos, além de estimular a concentração. Agradeço muito a todos do Cônego Torres, da Escola Fausto Pereira, além do Colégio Aplicação pelo empenho e dedicação nesta olimpíada”, disse a secretária de Educação, Marta Cristina.

Os professores orientadores foram Antônio Nildo de Melo, Jucélio Martins de França, Maria Elisa Izabel Pereira de Souza, Vera Magalhães de Souza, Pedro Alex e João Paulo.

ALUNOS MEDALHISTAS NA OBRL 2019

Escola Municipal Cônego Torres

Lucas Nádisson Silva Nascimento – 6º Ano

Paulo Higor Terto Rocha – 7º Ano

Escola Municipal Fausto Pereira

Antônio Vânio Pereira Santos – 6º Ano

Camila dos Santos Mourato – 6º Ano

Bárbara Raíssa Mourato Mariz – 8º Ano

João Paulo Pereira Bezerra – 8º Ano

Vandson José Pereira Santos – 8º Ano

Colégio Aplicação

Lucas Cauã Honorato Leite -7º Ano

João Gabriel de Brito Carvalho – 8º Ano