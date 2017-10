Serra Talhada conquista o tricampeonato da Copa do Sertão Sub-15

O Serra Talhada Futebol Clube se consagrou tricampeão da Copa do Sertão Sub-15, ao empatar por 1×1 com a equipe Chute Inicial da cidade de Santa Terezinha. A partida foi realizada na tarde desse domingo (01) em Afogados da Ingazeira no Estádio Valdemar Viana de Araújo, o ‘Vianão”.

O Lampião levou o título por ter empatado na primeira partida fora de casa por 2×2, tendo o gol fora de casa como critério de desempate. Assim a equipe Cangaceira conquistou seu terceiro título na competição.

Na final da Copa do Sertão categoria Sub-17, o Bangu de Afogados da Ingazeira levou a melhor ao bater a equipe de São José do Egito por 3×2, na primeira partida o Bangu também havia vencido o time da terra dos poetas por 1×0.

A Copa do Sertão Sub-15 e Sub-17 é organizada pelo Serra Talhada Futebol Clube.