Serra Talhada continua sendo a segunda maior cidade do Sertão de Pernambuco, segundo IBGE

Foto: Nilson Senna

O Brasil tem 207.660.929 habitantes, segundo estimativa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União. A data de referência para o levantamento é 1º de julho. Em 2016, a população do país era estimada em pouco mais de 206 milhões habitantes. Neste período, 25% dos municípios tiveram suas populações reduzidas.

O crescimento de 2016 para 2017 foi de 0,77% (cerca de 1,6 milhão de pessoas a mais). De acordo com o IBGE, a taxa de crescimento populacional vem desacelerando nos últimos anos. No período de 2015 a 2016, a taxa de crescimento foi de 0,80%. A razão principal da redução no ritmo de crescimento, segundo o instituto, é a queda na taxa de fecundidade.

Segundo o IBGE, para 2017, a projeção mostra que a taxa de fecundidade era de 1,67 filho por mulher, a taxa bruta de mortalidade era de 6,15 mortes por mil habitantes e o saldo migratório (pessoas que entraram menos as que saíram do país) foi de 8.304 pessoas.

Com base no levantamento, o IBGE aponta que projeção demográfica daqui a 26 anos (entre 2042 e 2043) é de que a população brasileira vai atingir seu limite máximo, estimado em 228,4 milhões. Em seguida, deverá decrescer.

Em Pernambuco, a população chegou a 9 milhões, 473 mil e 266 habitantes. O Blog selecionou algumas cidades sertanejas, verificando a variação populacional. Chamou a atenção o fato de que algumas cidades tiveram redução de habitantes. Nesse bloco, Flores, Triunfo, Itapetim, Quixaba, Calumbi e Ingazeira. Pela estimativa, Brejinho cresceu apenas um habitante.

Dentre as cidades mais fortes populacionalmente, continuam Serra Talhada, Arcoverde, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Custódia, Sertânia São Jose do Egito, Tabira e Floresta, todas entre 28 mil e 85 mil habitantes.

Serra Talhada continua sendo a segunda maior cidade do Sertão de Pernambuco, atrás apenas de Petrolina, e a primeira da região, pulando de 79.232 habitantes em 2010 para 85.568 em 2017.

Veja ranking com algumas cidades sertanejas. Para saber a população de sua cidade, clique aqui.

Via Nill Júnior