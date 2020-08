Serra Talhada continua sendo a segunda maior cidade do Sertão de Pernambuco, segundo o IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na quinta-feira (27), as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros em 2020. A população brasileira foi estimada em 211.755.692 habitantes em 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2020 e foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quinta-feira.

O número representa um aumento de 0,77% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2019, o IBGE estimou um total de 210,1 milhões de pessoas.

Serra Talhada segue sendo o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) e a segunda maior cidade do Sertão do estado, com uma população estimada em 86.915 habitantes. A cidade mais populosa continua sendo Petrolina, com uma população estimada em 354.317 pessoas.

Araripina se mantém na terceira posição com 84.864 pessoas, seguida de Ouricuri, com 69.969 e Salgueiro, com 61.249 habitantes.

De acordo com a estimativa do IBGE, Pernambuco atingiu 9,6 milhões de habitantes em 2020. Em 2019, o estado apresentava 9.557.071 pessoas, o que, em relação a 2020, representa um aumento de 0,62%.

Com informações do G1