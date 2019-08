Serra Talhada continua sendo segundo lugar em geração de empregos em Pernambuco

Petrolina segue em primeiro lugar no ranking de geração de empregos em Pernambuco. O período de janeiro a julho foi mais que positivo para Petrolina na geração de empregos: o município sertanejo mantém a posição de líder estadual nesse quesito, com 18.759 novas vagas e o saldo de oportunidades equivalente a 2.649 vagas segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em 2º lugar, Serra Talhada tem 2.027 novos empregos, com saldo de 491. O terceiro lugar ficou com Sertânia, que abriu 813 vagas e o balanço de 270. Considerando apenas o mês de julho, Petrolina gerou 3.255 oportunidades e fechou o mês com o saldo positivo de 1.052 vagas. Em 2º lugar está Aliança, que gerou 250 oportunidades, com o saldo positivo de 190. Na 3ª colocação, a cidade de Escada aparece com a abertura de 288 vagas e saldo positivo de 170.

O Brasil também registrou um saldo positivo de 418.253 oportunidades. Já Pernambuco registrou o balanço negativo de 24.147.

Da Folha de PE