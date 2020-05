Serra Talhada decreta uso obrigatório de máscaras e proíbe estacionamento no Centro

A prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, publicou na quarta-feira (13) dois decretos que reforçam o isolamento social e as medidas de prevenção contra o coronavírus. O uso obrigatório de máscaras e a proibição do estacionamento de veículos no Centro passam a valer no sábado (16) e na segunda-feira (18), respectivamente.

A partir do sábado (16) passa a ser obrigatório o uso de máscaras em vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados autorizados a funcionar de forma presencial, e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis. O decreto prorroga ainda a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos de serviços não essenciais para o dia 31 de maio.

A proibição de estacionamento entra em vigor a partir da segunda-feira (18), nos seguintes dias e horários: às segundas-feiras, das 7h às 18h; de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 18h; aos sábados, das 8h às 12h. Serão interditados os acessos ao Centro da cidade pelas seguintes vias: Rua Manoel Pereira da Silva; Rua Padre Romão Ferraz; Rua Agostinho Nunes de Magalhães; Rua Joaquim Conrado de Lorena e Sá e Rua Monsenhor Afonso Pequeno Lima.

Também fica proibido o estacionamento de veículos nas ruas Coronel Cornélio Soares; Rua Enock Ignácio de Oliveira; Travessa Olavo de Andrade; Entorno das praças Sérgio Magalhães e Barão do Pajeú; Rua Monsenhor Afonso Pequeno Lima; Rua Joaquim Conrado de Lorena e Sá; Rua Agostinho Nunes de Magalhães; Rua Padre Romão Ferraz; Rua Manoel Pereira da Silva; Travessa Treze de Maio e Rua Joca Magalhães.

A restrição não se aplica aos veículos pertencentes a moradores que comprovem ser residentes nas vias atingidas pelo decreto, veículos que realizam carga e descarga de mercadorias e produtos essenciais e de transporte de numerários. O cadastramento dos veículos que ficam de fora da proibição será realizado pela Superintendência de Trânsito e Transportes de Serra Talhada (STTRANS). (G1)