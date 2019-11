Serra Talhada é a segunda cidade em equilíbrio fiscal no Sertão do Pajeú

A Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, agora é a 18ª cidade do estado no ranking do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), como município com o melhor equilíbrio fiscal no ano de 2018. O número obtido pela cidade foi 0.5125 e representa, na região do Pajeú, o segundo lugar.

O IFGF mede o equilíbrio fiscal dos municípios brasileiros. O estudo aponta os desafios e soluções para as gestões municipais. Mais de 5 mil municípios são avaliados utilizando os resultados fiscais disponibilizados oficialmente pelas prefeituras.

Quatro indicadores ajudam a montar os dados: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Liquidez e IFGF Investimentos. O índice mostra uma leitura dos resultados contando com a pontuação variando entre 0 e 1, sendo que quanto mais próxima de 1 melhor a gestão fiscal do município.

Segundo o Prefeito da cidade, Luciano Duque, a cidade figura em uma excelente posição. “Isso só mostra que nossa gestão tem se pautado no respeito, cuidado e compromisso com as pessoas da nossa terra, aplicando de forma responsável as receitas arrecadadas e, com isso, estamos mudando a matriz econômica da nossa terra”, explica.

Histórico

Em 2012, Serra Talhada estava em 89° lugar em todo o Estado de Pernambuco. Em 6 anos, o município subiu para a 18ª posição no ranking estadual. Na região do Pajeú, o município figura em segundo lugar. Já no plano nacional, Serra Talhada aparece no ranking do IFGF no 2205º lugar.