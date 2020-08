Serra Talhada e mais duas cidades do Sertão de PE reabrem restaurantes e academias nesta segunda-feira (10)

As cidades de Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, que fazem parte da 3ª Macrorregião, no Sertão de Pernambuco, vão avançar para a etapa 6 do Plano de Convivência com a Covid-19 nesta segunda-feira (10).

Serão reabertos os bares, restaurantes e shoppings, no horário das 6h às 20h, com 50% da capacidade total. Assim como as academias de ginástica e polos de confecção. Todos os setores devem seguir os protocolos de segurança.

O comércio varejista permanecerá aberto.

As medidas foram anunciadas na última quinta-feira (6), com a reabertura de municípios do Sertão. Tabira chegou a reautorizar a reabertura, mas o Ministério Público disse que o município só poderia reabrir com o avanço do protocolo estadual.