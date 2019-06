Serra Talhada e mais quatro cidades do Sertão de PE tem monitoramento climático ao vivo

A startup climaaovivo.com.br e o provedor de acesso à internet Atel Telecom, oficializaram uma parceria para monitoramento e manutenção de diversas câmeras posicionadas para obterem imagens das condições do tempo em Belém do São Francisco, Floresta, Petrolândia, São José do Belmonte e Serra Talhada.

As câmeras ao vivo já estão ativas: qualquer pessoa que tenha interesse em saber as condições do tempo pode acessar gratuitamente as imagens em tempo real no site climaaovivo.com.br, que traz ainda previsões, notícias e vídeos com conteúdos exclusivos sobre as condições do tempo. Além dessas cidades, as próximas que ganharão essa tecnologia são: Araripina, Cabrobó, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista e também Paulo Afonso e Curaçá no estado da Bahia.

O climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e clima que possui câmeras HD em 14 estados e em mais de 60 cidades distribuídas por todo o Brasil. A ideia nasceu em 2014 quando seu idealizador decidiu fazer uma viagem de última hora, mas precisou saber com exatidão como estava o tempo em seu destino. A partir desta necessidade, decidiu desenvolver uma solução para quem deseja ver ao vivo como está o tempo em suas cidades de interesse. Há quatro anos no mercado, o climaaovivo.com.br transmite gratuitamente imagens das condições do tempo nas diversas cidades em que possui câmeras.

“É comum termos que tomar decisões diárias que são afetadas pelas condições do tempo. Acreditamos que se somarmos às previsões de tempo imagens de vídeo ao vivo, e ainda tivermos a possibilidade de analisar como foi a evolução até o momento, nossas tomadas de decisão poderão ser muito mais precisas”, diz o CEO do Clima ao Vivo, Denilson Rocha.

A Atel Telecomunicações é uma empresa comprometida em facilitar o acesso de empresas e pessoas ao mundo digital, sendo o provedor pioneiro na região do Vale do São Francisco. Há mais de 13 anos no mercado, atua em 35 municípios entre Pernambuco e Bahia. Oferece serviço de alta qualidade com preços competitivos através da sua rede de fibra óptica.

Com essa parceria, foram instaladas câmeras em Belém do São Francisco, Floresta, Petrolândia, São José do Belmonte e Serra Talhada, viabilizando visões privilegiadas dos municípios. Ao acessar o climaaovivo.com.br, pode-se conferir gratuitamente, além dessas, mais de 60 municípios distribuídos em 14 estados brasileiros, com câmeras ao vivo e informações relevantes e exclusivas sobre o tempo e clima de cada cidade.

Link para conferir o clima em Serra Talhada: https://www.climaaovivo.com.br/pe/serra-talhada

Via Blog do Didi Galvão