Serra Talhada e mais quatro cidades do Sertão de PE vão receber Caravana da Saúde Bucal

Na sua quarta edição em 2019, a Caravana da Saúde Bucal promoverá ações nos municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de julho, respectivamente. Contemplando os profissionais das cinco cidades e convidando os de mais 49 municípios a participarem dos encontros, as atividades da Caravana da Saúde Bucal se estenderão, também, à população das cidades sedes através das ações de promoção da Saúde Bucal em comunidades locais, bem como à capacitação dos gestores municipais diretamente ligados à saúde bucal através de fórum voltado à captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade.

As atividades da Caravana incluem: palestras de atualização com três temáticas abordadas pelos professores Cirurgiões-Dentistas Adelmo Aragão Neto (com o tema do atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais), Belmiro Vasconcelos (Emergência na Atenção Básica), e Paulo César Santos (Inovar para Somar); ações de promoção da Saúde Bucal em uma Escola Municipal local em cada uma das três cidades sede, onde os alunos receberão orientação acerca de hábitos de higiene bucal e detecção e prevenção de cárie por meio de aplicação de flúor; e, ainda, fórum voltado à capacitação dos coordenadores de saúde bucal/gestores municipais na captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade.

Em 08 de julho, em Araripina, os municípios convidados são: Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Em 09 de julho, em Salgueiro, os profissionais convidados são os dos municípios de Belém de São Francisco, Cedro, Mirandiba, Serrita, Terra Nova e Verdejante.

Em 10 de julho será a vez das ações em Serra Talhada, com os municípios convidados a também participarem: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo.

11 de julho a Caravana estará em Arcoverde e contará com a presença dos profissionais locais e das cidades de Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manarí, Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga e Venturosa.

Por fim, em 12 de julho, as atividades acontecerão em Afogados da Ingazeira e os municípios Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama também estão convidados a participarem do encontro!

As ações nos municípios contam com o apoio das Prefeituras, com a concessão dos locais, bem como com o apoio da Coordenação de Saúde Bucal de Pernambuco, através da doação dos kits de higiene bucal distribuídos à população assistida nas ações sociais. O projeto já contabiliza cerca de 3.000 pessoas, entre profissionais e populações locais, beneficiadas diretamente com as passagens da Caravana nas três edições anteriores em 2019.