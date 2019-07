Serra Talhada é segundo lugar em geração de empregos em Pernambuco

Nessa quinta-feira (25) o Ministério da Economia divulgou um ranking para saber quais são as cidades que mais geraram empregos neste primeiro semestre em Pernambuco. Serra Talhada ficou na segunda colocação perdendo apenas para o município de Petrolina, no Sertão do São Francisco.

Em junho, Petrolina gerou 2.846 vagas de emprego, ficando num saldo positivo de 641. Em 2º lugar, Ipojuca teve saldo de 229 empregos e, em seguida, aparece a cidade de Serra Talhada com 176 oportunidades. Somando os seis primeiros meses do ano, Petrolina se mantém na liderança estadual com 15.379 postos de trabalho criados e saldo positivo de 1.530; em 2º lugar está Serra Talhada e na 3ª posição surge Goiana.

O Caged divulgou também os resultados de emprego em nível nacional e por estado. O Brasil teve o melhor junho nesse segmento desde 2013, com saldo de 48.436 empregos e acumula neste ano cerca de 408 mil vagas. Já Pernambuco tem um acumulado negativo em 2019 de 24 mil postos de trabalho fechados.

Fonte: Folha de PE