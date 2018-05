Serra Talhada e Serrano confirmados no Campeonato Pernambucano da Série A2, segundo a FPF-PE

A cidade de Serra Talhada deverá contar com duas equipes de futebol, participando do Campeonato Pernambucano da Série A2. A afirmação foi do Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, falando a rádio Cultura FM.

“Estão confirmados sim as duas equipes, Serra Talhada e o Serrano”, disse Evandro. Afirmando que já tem 16 equipes confirmadas na competição.

De acordo com o Evandro Carvalho, na próxima terça feira (05), acontecerá uma reunião na sede da FPF-PE, na capital pernambucana, Recife, para traçar o calendário e as regras da competição.

A competição está prevista para começar no dia 21 de julho deste ano, com término confirmado para o dia 03 de novembro..

