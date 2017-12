Serra Talhada elege casal de Miss e Mister Mirim 2018

Foi realizado na noite dessa quinta-feira (14) no CEU DAS ARTES NO BAIRRO DA CAXIXOLA o miss e mister Serra Talhada Mirim 2018, com a realização da RD Produções e Eventos.

O evento contou com a participação de 15 meninas e 4 meninos, logrou-se vencedores STEFANNE LORRANY de 9 anos e KAUÃ GABRIEL de 8 anos a segunda colocação ficaram com GIOVANNA RODRIGUES de 11 anos e DAVI FONTES de 12 anos, fizeram parte do TOP 3 ainda, NICOLLY MARIA de 8 anos e VINÍCIUS RODRIGUES de 12 anos.

Segundo o produtor do evento ISLIAN PEREIRA, o mesmo frisa que “Foi uma explosão de alegria, a sala do teatro ficou super lotada, por pais e familiares, que a cada entrada vibravam com os seus pupilos” Relata, Islian. Ainda de acordo com Pereira” Foi muito emocionante a cada momento víamos a emoção de todos ali presentes, os vencedores foram aplaudidos de pé, por todo o público, foi uma noite magnífica” Afirma o produtor.

A mesa de jurados foi composta por Aléxia Berg, Miss Sertão 2017, Deborah Castro, Miss Santa Cruz da Baixa Verde 2018, a lindíssima miss estudantil Serra Talhada 2017, Eduarda Feitosa, fizeram parte ainda do seleto júri, o produtor do miss Pernambuco, Flávio Júlio, o fotógrafo Juan Feres e as empresarias Joana Magalhães e Raquel Conserva. Os vencedores irão disputar em junho de 2018, na capital Pernambucana o título estadual.