Serra Talhada elege o seu Mister e Miss Beleza Negra

Aconteceu na noite do último sábado (18) o concurso Miss e Mister Beleza Negra Serra Talhada, evento que reuniu centenas de pessoas na Concha Acústica que vibraram com os candidatos ao título. O evento foi um realização da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e teve como coordenação geral da RD Produções e eventos. O certame contou com a participação de sete garotas e sete garotos, que desfilaram com três trajes cada: étnico, casual e esporte fino.

A cada entrada as torcidas vibravam com os candidatos que mostraram muita beleza, desenvoltura, simpatia e elegância. A disputa foi acirradíssima, que logrou-se vencedores o modelo Álvaro Vitor de quinze anos e um 1,82m, estudante secundarista da escola Solidônio Leite e a modelo Thiely Oliveira de dezenove anos, 1.70m, estudante de Ciências Biológicas da UAST, os segundos colocados foram Romário Nogueira e Bruna Castro. Já os terceiros colocados foram Paulo Henrique e Lívia Albino.

A mesa de jurados foi composta pelo seleto grupo, A jornalista Manu Silva, Miss Serra Talhada, Neydinha Olímpio, Carlos Júnior, Mister Beleza Negra 2016; a socióloga Elis Lopes; o professor e sociólogo, Ricardo Gregório; o comandante do 14° BPM, Girley Figueiredo; Islan Kleber, Mister Serra Talhada 2018 e Patrícia Jordão, diretora de políticas públicas de igualdade racial de Serra Talhada. A coordenação ficou por conta do promoter Romildo Duarte tendo a produção do promotor de eventos Islian Pereira e a coreografia foi assinada pelo o renomado Alan Jones Eliodoro.