Serra Talhada enfrenta o Sport pelo Campeonato Pernambucano Sub-20 neste sábado (07) no Pereirão

O Serra Talhada Futebol Clube enfrenta o Sport Club do Recife, neste sábado (07) às 18h pelo Campeonato Pernambucano Sub-20 segunda fase. O Lampião terminou a 1ª fase na vice-liderança do grupo A com 10 pontos ganhos. Já a equipe rubro-negra ainda não perdeu na competição e busca manter a invencibilidade na segunda fase da competição.

Antes do Sub-20, Serra Talhada e Sport duelam também pelo Campeonato Pernambucano Sub-15 às 13h30 e pelo Sub-17 às 15h00.

Segundo a diretoria da equipe Cangaceira, os ingressos custam R$ 5,00 para acompanhar as três partidas.

A partida entre Serra Talhada e Sport pelo Sub-20 será transmitida ao vivo pela Rádio Vilabela FM 94,3 (https://vilabelafm.com.br/ao-vivo/) a partir das 16h00 com a equipe esportiva Bola na Rede.