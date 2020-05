Serra Talhada está na lista das piores cidades em isolamento social

O isolamento social é a principal solução para a contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Pensando na necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta que possa mensurar a adesão popular à necessidade de manter-se fora do convívio social, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) elaborou o Painel de Isolamento Social, que mensura o nível de isolamento em cada uma das cidades pernambucanas.

Segundo o painel, Pernambuco tem um índice de isolamento de 52,24%. As cidades que lideram a adesão ao isolamento são Granito e Olinda no primeiro lugar, com 61,7% da população isolada; sendo seguidas por Paulista, com 61,6%; e Camaragibe com 60,9%. Recife, a capital pernambucana, aparece na 23ª posição, com 58,2% de pessoas em processo de isolamento social. O Painel mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento e existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.

“A pouca adesão dos pernambucanos ao isolamento social, está causando um número assustador de pessoas contaminadas e de mortes. É preciso tratar esse tema com a máxima seriedade. Vamos expedir mais uma recomendação para que os prefeitos intensifiquem o isolamento social, insistimos que, como não temos ainda uma vacina, a intensificação do isolamento social, segundo com toda comunidade científica mundial, é o único meio que pode reduzir o número máximo de pessoas que poderiam ser infectadas pela Covid-19. É preciso que a sociedade tenha essa consciência, mude a sua atitude, caso contrário teremos uma tragédia sem precedentes”, afirmou o procurador-geral de Justiça de Pernambuco, Francisco Dirceu Barros.

Os dados para a extração das informações são realizados a partir da geolocalização dos celulares dos cidadãos.

“Fazemos a extração de informações para o nosso Painel de Controle a partir do Mapa brasileiro da Covid-19, elaborado pela inLoco, que foi uma das soluções incentivadas durante a realização do Desafio Covid-19. Uma das propostas foi o desenvolvimento de uma ferramenta para monitorar em tempo real o fluxos populacionais para identificar, educar e coibir aglomerações ou comportamentos inadequados”, disse o secretário de Tecnologia e Inovação do Ministério Público de Pernambuco, Antônio Rolemberg. O Desafio Covid-19 é uma iniciativa do MPPE, por meio do Laboratório de Inovações Tecnológicas e de Negócio do MPPE (MPLabs); da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE); e do Porto Digital de Pernambuco, através do Open Innovation Lab (OIL). O projeto incentivou soluções de tecnologia para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“A partir da base de dados que foi criada nós fazemos a extração das informações, cruzamos com os dados de cada uma das cidades e fazemos uma classificação de forma que conseguimos abranger todos os 184 municípios pernambucanos e o distrito de Fernando de Noronha. Com isso, podemos informar a população pernambucana sobre as regiões com baixo índice de isolamento, apoiando autoridades na tomada de decisão”, disse o gerente de estatística do Ministério Público de Pernambuco e autor do Painel de Controle, Carlos Gadelha.

VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

1- Granito (61,7%)

2- Olinda (61,7%)

3- Paulista (61,6%)

4 – Camaragibe (60,9%)

5 – Ilha de Itamaracá (60,7%)

6 – Casinhas (60,7%)

7 – Abreu e Lima (60,3%)

8 – Vertente do Lério (60,3%)

9 – São Lourenço da Mata (60,3%)

10 – Santa Maria do Cambucá (59,8%)

11 – Calumbi (59,4%)

12 – Itapissuma (59,3%)

13 – Camutanga (59,1%)

14 – Lagoa do Carro (59%)

15 – Moreno (59%)

16 – Jaboatão dos Guararapes (58,8%)

17 – Itambé (58,6%)

18 – Joaquim Nabuco (58,5%)

19 – São José da Coroa Grande (58,5%)

20 – Maraial (58,3%)

21 – Paudalho (58,3%)

22 – Cabo de Santo Agostinho (58,2%)

23 – Recife (58,2%)

24 – Caetés (58,2%)

25 – Igarassu (58,2%)

26 – Jaqueira (57,9%)

27 – Barreiros (57,8%)

28 – Carnaubeira da Penha (57,7%)

29 – Angelim (57,1%)

30 – Passira (57%)

31 – Ribeirão (56,7%)

32 – Palmeirina (56,6%)

33 – Rio Formoso (56,5%)

34 – Capoeiras (56,4%)

35 – Água Preta (56,3%)

36 – Sairé (56,2%)

37 – São João (56,1%)

38 – Sirinhaém (56,1%)

39 – Orocó (55,9%)

40 – Santa Terezinha (55,8%)

41 – Araçoiaba (55,7%)

42 – Calçado (55,5%)

43 – Condado (55,5%)

44 – Gameleira (55,3%)

45 – Ipojuca (55,2%)

46 – Orobó (55,2%)

47- Primavera (55,2%)

48- Santa Maria da Boa Vista (55,2%)

49 – Pedra (55,2%)

50 – Manari (55,1%)

51 – Salgadinho (55,1%)

52 – Macaparana (55%)

53 – Quixaba (55%)

54 – Escada (54,9%)

55 – Goiana (54,8%)

56 – Ferreiros (54,7%)

57 – Tacaratu (54,6%)

58 – Jupi (54,5%)

59 – Moreilândia (54,4%)

60 – Nazaré da Mata (54,4%)

61 – Carpina (54,4%)

62 – Venturosa (54,5%)

63 – Jatobá (54,2%)

64 – Triunfo (54,2%)

65 – Bom Jardim (54,1%)

66 – Iati (54%)

67 – Frei Miguelinho (53,9%)

68 – Itaquitinga (53,8%)

69 – Amaraji (53,7%)

70 – Aliança (53,7%)

71 – São Caetano (53,5%)

72 – Vitória de Santo Antão (53,5%)

73 – Arcoverde (53,4%)

74 – Ibimirim (53,3%)

75 – Petrolândia (53,1%)

76 – Vertentes (53,1%)

77 – Ingazeira (53,1%)

78 – Alagoinha (52,9%)

79 – Carnaíba (52,8%)

80 – Iguaracy (52,7%)

81 – Chã de Alegria (52,5%)

82 – Garanhuns (52,5%)

83 – Timbaúba (52,5)

84 – Lagoa de Itaenga (52,5%)

85 – Palmares (52,4%)

86 – Bonito (52,5%)

87 – Jurema (52,3%)

88 – Caruaru (52,3%)

89 – Glória do Goitá (52,3%)

90 – Tracunhaém (52,2%)

91 – Cumaru (52,2%)

92 – Pombos (52%)

93 – Vicência (51,7%)

94 – Saloá (51,7%)

95 – Betânia (51,7%)

96 – Toritama (51,6%)

97 – Jucati (51,4%)

98 – Santa Filomena (51,4%)

99 – Gravatá (51,4%)

100 – Floresta (51,4%)

101 – São Bento do Una (51,4%)

102 – Pesqueira (51,3%)

103 – Chã Grande (51,3%)

104 – Terezinha (51%)

105 – Camocim de São Félix (51%)

106 – Xexéu (50,9%)

107 – Santa Cruz do Capibaribe (50,8%)

108 – Ibirajuba (50,8%)

109 – Brejo da Madre de Deus (50,6%)

110 – Surubim (50,5%)

111 – Tacaimbó (50,4%)

112 – Catende (50,4%)

113 – São Joaquim do Monte (50,3%)

114 – Petrolina (50,3%)

115 – Belém do São Francisco (50,3%)

116 – Canhotinho (50,2%)

117 – Quipapá (50,1%)

118 – Taquaritinga do Norte (50,1%)

119 – Bezerros (50%)

120 – Brejinho (49,6%)

121 – Serrita (49,5%)

122 – Cachoeirinha (49,4%)

123 – Sanharó (49,4%)

124 – Tupanatinga (49,3%)

125 – Itacuruba (49,3%)

126 – Paranatama (49,2%)

127 – SERRA TALHADA (49,1%)

128 – Feira Nova (49,1%)

129 – Flores (49,1%)

130 – Sertânia (49,1%)

131 – Poção (49,1%)

132 – Verdejante (49,1%)

133 – Ouricuri (49%)

134 – Correntes (49%)

135 – São Vincente Ferrer (48,8%)

136 – Bom Conselho (48,8%)

137 – Santa Cruz (48,5%)

138 – Riacho das Almas (48,5%)

139 – Altinho (48,5%)

140 – São José do Belmonte (48,5%)

141 – São José do Egiyo (48,5%)

142 – Itapetim (48,4%)

143 – Ipubi (48,4%)

144 – Exu (48,3%)

145 – Araripina (48,2%)

146 – Cortês (48,2%)

147 – Lagoa Grande (48,2%)

148 – Buenos Aires (48,1%)

149 – Bodocó (48,1%)

150 – Itaíba (48%)

151 – Belo Jardim (48%)

152 – Belém de Maria (48%)

153 – Afrânio (47,9%)

154 – Parnamirim (47,9%)

155 – Lajedo (47,9%)

156 – Salgueiro (47,8%)

157 – Cupira (47,8%)

158 – Tamandaré (47,8%)

159 – Afogados da Ingazeira (47,7%)

160 – Agrestina (47,6%)

161 – Tabira (47,6%)

162 – Machados (47,5%)

163 – Cedro (47,5%)

164 – Trindade (47,2%)

165 – Águas Belas (47,2%)

166 – São Benedito do Sul (47,1%)

167 – Santa Cruz da Baixa Verde (47,1%)

168 – Buíque (46,9%)

169 – Mirandiba (46,8%)

170 – Custódia (46,8%)

171 – Cabrobó (46,8%)

172 – Dormentes (46,3%)

173 – João Alfredo (46,3%)

174 – Terra Nova (46,1%)

175 – Barra de Guabiraba (45,9%)

176 – Brejão (45,7%)

177 – Panelas (45,6%)

178 – Solidão (45,5%)

179 – Lagoa dos Gatos (45%)

180 – Tuparetama (45%)

181 – Jataúba (43,5%)

182 – Inajá (42,1%)

183 – Lagoa do Ouro (42%)

184 – Limoeiro (Não foi divulgado)

185 – Fernando de Noronha (Não foi divulgado)