Serra Talhada foi escolhida para expor veículo de fabricação nacional

Serra Talhada é reconhecida como polos educacional e médico, estratégicos para o Sertão do Pajeú. Contudo, não se pode esquecer do comércio pujante que se instalou na Capital do Xaxado, reforçado periodicamente pela ExpoSerra.

Este ano, o evento acontecerá no período de 12 a 14 de julho, com uma novidade muito especial; o Jipe Stark, de fabricação nacional, do grupo Bardahl, que será exibido pela primeira vez no Nordeste, exatamente durante a ExpoSerra 2018, de maneira exclusiva na Terra de Lampião.

Essa parceria foi conseguida pelo empreendedor social, Antonio Souza, que após se reunir com lideranças e empresários da cidade, como Chico Mourato, Marcos Godoy e Alan Pereira, além do incentivo constante de Dr. Waldir Tenório, que Antonio conseguiu fechar a parceria com a montadora.

“Sempre que vou a Serra Talhada sou recebido com muito carinho pelas pessoas, além disso é uma das mais importantes cidades do estado, e a Exposerra possibilita a geração de muitos negócios, empregos e visibilidade”, afirmou Antonio.

Via Araripina em Foco