Serra Talhada Futebol Clube não participará do Campeonato Pernambucano da Série A2

O Serra Talhada Futebol Clube não vai disputar o Campeonato Pernambucano da Série A2. A informação foi confirmada ao Jornal Desafio Online pelo presidente José Raimundo, na noite desta segunda-feira (11).

Em nota Zé Raimundo, comunicou o pedido de licença do clube a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).

“Comunicamos o pedido de licença da disputa da Serie A2 de 2018. Ao longo da minha vida no futebol sempre

busquei acima de qualquer coisa manter meus compromissos com atletas e comissão, além dos fornecedores. Assim sendo, ‘na vida a tempo pra tudo’ e no momento o melhor é se licenciar pra evitar que a nossa história seja maculada pelo não cumprimento das nossas obrigações. Desejo sucesso a todos e que vença o melhor. Abraços cordial a todos”.

José Raimundo, presidente do Serra Talhada.

Com a confirmação da não participação do Lampião na Série A2 desse ano, o Serrano Futebol Clube passa a ser a única equipe, que vai representar a cidade de Serra Talhada na competição. Na reunião realizada na tarde desta segunda-feira (11) na FPF-PE, foi divulgada os grupos do campeonato, confira abaixo.

Grupo A: 1° de Maio, Serrano, Petrolina e Sete de Setembro

Grupo B: Porto, Ypiranga, Decisão e Chã Grande

Grupo C: Timbaúba, Centro Limoeirense, Vera Cruz e Náutico

Grupo D: Íbis, Cabense, Ferroviário e Sport