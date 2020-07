Serra Talhada ganha Banco 24 Horas

Moradores e visitantes de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, têm agora a opção de realizar ações bancárias em um Banco 24 Horas. Caixas eletrônicos estão disponíveis no Assaí Atacadista, localizado no bairro Bom Jesus.

Os caixas eletrônicos ficam disponíveis conforme o horário de funcionamento do estabelecimento onde estão instalados, e clientes de mais de 100 instituições financeiras podem realizar diversas transações, como sacar dinheiro e pagar contas.

No Banco 24 Horas, a população tem acesso a saques, consultas de saldo, emissão de extrato, pagamento de contas, a possibilidade de sacar o “coronavoucher”, entre outras transações. Entre as instituições financeiras disponíveis no serviço, estão Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander.