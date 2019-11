Serra Talhada ganha Clínica para cuidar de sua Saúde Mental

Informe Publicitário

A Clínica Catarse surge na cidade de Serra Talhada em 20 de Agosto de 2019, com finalidade de oferecer assistência psicológica e psicanalítica mediante a necessidade de cuidados da saúde mental da população. As profissionais realizam atendimentos à criança, adolescente, adulto, idoso e intervenções grupais.

Os atendimentos acontecem de segundas às sextas-feiras, no endereço: Rua Enock Ignácio de Oliveira, 1115, Centro, Serra Talhada – Próximo a Farmácia Santa Clara. Os interessados em conhecer e buscar tratamento pode entrar em contato pelo fone: (87) 9.9937-9915 para ser realizado agendamento.

CONHEÇA AS PROFISSIONAIS

Amanda Novaes, 27 anos é formada em Psicologia pela Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada (FACISST) atuando há 5 anos na cidade, trabalhando na área social, clínica e educacional. A profissional é credenciada a Justiça Federal, atua na Clínica Catarse, no Centro de Assistência Social da Polícia Militar de Pernambuco, no Colégio Primeira Classe e nas faculdades FAMA e FACISST. Mestranda em Políticas Públicas com Ênfase em Saúde e especialista em Psicologia Infantil, Psicologia Social e Clínica com ênfase em TCC, Gestão de Pessoas, Pesquisa Avançada em Saúde e Sexualidade Humana.

Milane Soares, 42 anos é formada em Psicanalise Clínica pela Faculdade Alternativa de Pernambuco (FALPE) atuando há 1 ano e Assistente social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Serra Talhada (FACHUSST) atuando há 6 anos na cidade, trabalhando na área clínica e social. A profissional atua no Centro de Assistência Social da Polícia Militar de Pernambuco e atendimentos na Clínica Catarse.

Mestranda em Psicanálise e especialista em Políticas Públicas com Ênfase em Saúde. Diane Carvalho, 45 anos é formada em Psicanalise Clínica pela Faculdade Alternativa de Pernambuco (FALPE) atuando há 1 ano e Assistente social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Serra Talhada (FACHUSST) atuando há 9 anos na cidade, trabalhando na área clínica e social. A profissional atua no CRAS Bom Jesus e atendimentos na Clínica Catarse. Mestranda em Psicanálise e especialista em Políticas Públicas com Ênfase em Saúde.