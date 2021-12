Serra Talhada ganhará memorial para vítimas da Covid-19

Serra Talhada ganhará um memorial para as vítimas da Covid-19.

A informação foi confirmada pela prefeita Márcia Conrado em uma rede social.

“Conheça o projeto em homenagem às vítimas da Covid-19. O que vocês acharam?” – perguntou.

O local que também conta com espaço para convivência ficará ao lado do Museu do Cangaço, na avenida que dá acesso ao Shopping Serra Talhada.

Desde o início da pandemia, foram 192 óbitos pela doença na Capital do Xaxado, de acordo com o último boletim epidemiológico. Informações do Nill Júnior