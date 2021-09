Serra Talhada ganhará nova agência da Caixa

A cidade de Serra Talhada ganhará uma segunda agência da Caixa Econômica Federal. A informação foi confirmada pelo Secretário de Relações Institucionais, Elyzandro Nogueira, nas redes sociais. Ele também tem dado detalhes na imprensa local.

A notícia foi confirmada pela Superintendência da Caixa. A nova agência funcionará no bairro Ipsep e ainda não há data para o início das atividades. Mas acredita-se que ela deva funcionar no primeiro semestre do ano que vem.

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de 400 novas unidades em todo o país até o fim do ano. Só esse ano serão 268 novas unidades. Desse total, 168 unidades serão de varejo (voltada para todos os clientes) e 100 serão dedicadas ao agronegócio.

Com a abertura das unidades, o banco passará a estar presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes. O plano de expansão prevê que a Caixa alcançará 4,5 mil unidades próprias, entre agências e unidades especializadas. Além desses pontos, o banco tem 8.985 correspondentes bancários, 13.226 unidades lotéricas, além de agências-barco e agências-caminhão.

DO Nill Júnior