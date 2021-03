Serra Talhada: HEC abre mais 10 leitos de UTI nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (18), o Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, vai abrir mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para portadores da Covid-19. Com a ampliação, o HEC passa a oferecer 60 leitos de UTI, além de 10 leitos de enfermaria.

Unidade é referência no atendimento a pacientes infectados pelo novo Coronavírus, tendo realizado os primeiros atendimentos em julho de 2020. Para uma maior eficácia nos internamentos, a regulação desses pacientes para o serviço é realizada através da Central de Leitos do Estado.

Vaga para Enfermeiro Nefrologista || – O Hospital do Tricentenário abriu novo processo seletivo, com vaga para Enfermeiro Nefrologista (diarista).

O candidato selecionado vai trabalhar no Hospital Eduardo Campos, na BR-232, s/n, em Serra Talhada, atuando com pacientes suspeitos/portadores do novo coronavírus (Covid-19/ Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG), em leitos clínicos e leitos de UTI.

Os interessados em participar têm até o dia 22 de março de 2021 para enviarem seus currículos, para o e-mail ([email protected]). O assunto do e-mail deve constar o nome completo do candidato e a função pleiteada.

O resultado final será divulgado no dia 2 de abril de 2021. Mais informações estão disponíveis no EDITAL (http://hecpe.org.br/index.php/editais/category/227-editais-2021 ).

Do Nill Júnior