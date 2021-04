Serra Talhada: HEC está com 97% de leitos ocupados. Hospam tem 100%

Município confirmou mais dois óbitos por Covid-19 e totaliza 127

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informou no boletim epidemiológico desta segunda-feira (12) que o município atingiu a marca dos 7.635 pacientes recuperados da Covid-19.

Foram confirmados 37 novos casos positivos da doença nas últimas 72 horas, diagnosticados através de 11 testes rápidos, 22 resultados de Swab e 4 exames particulares, sendo 15 pacientes do sexo masculino e 22 do sexo feminino, com idades entre 10 e 87 anos.

O município tem 226 casos em investigação, 38.087 casos descartados, 7.880 casos confirmados, 93 pacientes em isolamento domiciliar, 25 pacientes em internamento hospitalar, 118 casos ativos e 127 óbitos.

O 126º óbito se trata de paciente masculino, 73 anos, morador do bairro da Fazenda Olho D’água. O paciente apresentava comorbidades (hipertensão e diabetes), e faleceu no dia 09/04/2021, no Hospital Eduardo Campos.

O 127º óbito se trata de paciente feminino, 75 anos, moradora do Centro da cidade. A paciente apresentava comorbidades (doença vascular crônica e hipertensão), e faleceu no dia 09/04/2021, no Hospital Eduardo Campos.

INTERNAMENTOS:

A cidade de Serra Talhada tem nesta segunda-feira (12) um total de 86 pacientes internados, incluindo pacientes de Serra Talhada e de outras cidades pernambucanas.

O Hospital Eduardo Campos está com 97% de ocupação, com 3 pacientes em leitos clínicos e 68 na UTI. Destes, são 2 serra-talhadenses em leitos clínicos e 11 na UTI.

O HOSPAM está com 100% de ocupação, sendo 10 pacientes internados na UTI. Destes pacientes, 7 são de Serra Talhada.

Nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José há 5 serra-talhadenses internados.

“Portanto, temos 25 pacientes serra-talhadenses internados, sendo 18 na UTI”, informou a Secretaria de Saúde no boletim.

Do Nill Júnior