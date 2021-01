Serra Talhada: Homem é preso com pedras de crack escondidas na boca

O modo de falar, chamou a atenção do policiamento

Na manhã desta quarta-feira (20), em plena luz do dia, ocorreu uma prisão por porte ilegal de entorpecente em Serra Talhada. O fato aconteceu na Avenida do Cemitério, no Bom Jesus, por volta das 11h15.

De acordo com as informações repassadas ao Portal, os Policiais Militares do 14°BPM quando em rondas com abordagens no endereço citado, avistaram o imputado em atitude suspeita.

De imediato, foi realizada abordagem, onde durante o diálogo verificaram que o imputado estava com dificuldade para falar.

Na ocasião, foi pedido ao imputado que retirasse a máscara e abrisse a boca, onde nesse momento visualizaram duas pedras de crack embaixo da língua do envolvido.

Diante do fato o imputado foi conduzido juntamente com o material apreendido a DPC local, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do NaynNeto