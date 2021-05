Serra Talhada: Homens são presos após furto em oficina

A vítima reconheceu os seus pertences furtados.

Na tarde desta quarta-feira (28), ocorreu mais um crime de furto em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O crime foi registrado no bairro da Caxixola, por volta das 13h00.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados através da central de operações para verificar a situação um cidadão que alegava que sua oficina tinha sido arrombada, e que ladrões teriam subtraído diversos materiais.

O policiamento seguiu para o local e mantiveram contato com a vítima, que informou que um colega estava seguindo uma carroça de tração animal, com diversos materiais semelhantes aos que foram furtados. O policiamento visualizou a carroça parada em frente a um ferro velho, onde identificaram os quatro envolvidos ao lado da carroça.

A PM ainda informou que nesse momento, a vítima reconheceu os seus pertences furtados. Diante do exposto conduziram as partes juntamente com o material apreendido até a DPC Local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto