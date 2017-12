Serra Talhada: Hospam vai ganhar novos servidores concursados em 2018

O governo de Pernambuco determinou, nessa quarta-feira (6), a convocação de 359 profissionais de saúde aprovados em concurso público para compor os quadros de pessoal dos hospitais da rede estadual. A previsão é de que a convocação seja publicada na edição da quinta-feira (7) do Diário Oficial do Estado.

Após a posse, os convocados têm 30 dias para iniciar as atividades nas unidades de saúde, localizadas no Recife e em cidades como Goiana, Palmares, na Zona da Mata; Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, no Agreste; Salgueiro, Ouricuri, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, no Sertão.