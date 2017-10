Serra Talhada: Já passa de 15 milhões a arrecadação dos impostos só em 2017

R$ 53.740,00 é o que a Prefeitura de Serra Talhada arrecada (em média) diariamente com impostos e taxas municipais pagas pelos serra-talhadenses. Não estão inclusos aí o dinheiro repassado pelo Governo Federal e Estadual alusivo aos programas e aos repasses da Educação e Saúde. Ficam de fora também FPM, FEM etc.

De 1º de janeiro deste ano até hoje, já foram pagos pelos contribuintes da Capital da Beleza, apenas em impostos e taxas municipais mais de R$ 15 milhões, de longe a maior arrecadação entre os municípios da região.

O valor pode ser conferido no impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que é divulgado no site do Jornal Desafio Online.

A quantia não seria exagerada ( baseando-se na importância econômica do município na região), o que levanta questionamentos é que, apesar desta arrecadação e de outras oriundas da União e do Estado, a gestão municipal só declara ‘crise financeira’ e não apresenta obras relevantes realizadas com recursos próprios.

Via Caderno 1