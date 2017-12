Serra Talhada lança programação natalina com quatro polos

A programação natalina de Serra Talhada foi divulgada nessa segunda-feira (11). As apresentações acontecem nos polos Patamar da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, Concha Acústica, Estação do Forró e Pátio da Feira Livre.

O tema escolhido foi “Um Natal de Amor no Coração do Sertão”. A abertura oficial acontece no domingo (17), às 19h, com o acender das luzes e o espetáculo Uma História de Amor no Coração do Sertão. Ainda no Patamar da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, tem programação no dia 24 de dezembro com Concerto Musical Novo Horizonte, do Centro Espírita, e o espetáculo Mundo Mágico do Papai Noel. No dia 25, tem a Aula Espetáculo Mistura Pernambucana e no dia 31 de dezembro, o Grupo Poético Musical Cristaleira de Triunfo.