Serra Talhada: Morre o pai do vereador Zé Raimundo Filho

Morreu nesta sexta-feira (20) no Hospital Santa Marta, no Centro de Serra Talhada, o produtor rural José Raimundo da Costa, 88 anos, pai do vereador Zé Raimundo Filho e da presidente da Autarquia Educacional (AESET), Eliane Cordeiro.

Segundo o Farol de Notícias, ele faleceu às 17h55, deixando sua família com esposa, cinco filhos e dez netos, muitos amigos e conhecidos que admiravam sua história.

José Raimundo não era político por vocação, muito pelo contrário. Era amante da natureza.

Porém, com a fala mansa e olhar afável, o octogenário tinha uma influência muito grande no pensar e agir do filho parlamentar, que costumava pedir conselhos ao pai sempre que necessário.

“Meu pai era tudo para mim e chegou a sua hora. Ele se foi”, declarou Zé Raimundo Filho, tentando segurar as lágrimas.

O corpo de José Raimundo será velado na Casa de Homenagens Póstumas Bezerra de Melo, no Centro de Serra Talhada e segue à meia noite para Fazenda Nova. O sepultamento ocorrerá sábado, às 16 horas.

Sabemos que a partida deste mundo é algo normal e que, de repente, as pessoas vão para um lugar melhor, ao menos é o que dizem, não sabemos se é verdade ou não, pois ninguém nunca voltou para nos contar como são as coisas.

Tudo é apenas conjecturas…

Perder alguém é sempre doloroso para aqueles que ficam, mas talvez para quem parte, não seja tão ruim… Se desprender do magnetismo que nos prende ao solo, as necessidades de materiais para sobreviver neste plano, enfim, a morte também pode ser um anjo libertador da pessoa e também da família, pois quem gosta de ver alguém próximo sofrendo lentamente sem esperanças de cura?

Mas, tais coisas, infelizmente acontecem para aprender, que não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer deste momento em diante.

Equipe Jornal Desafio